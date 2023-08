Rugby | i convocati dell’Italia per il Test Match contro la Romania | 36 azzurri a San Benedetto del Tronto

Kieran Crowley , commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha ufficializzato la lista degli atletiper raduno di San Benedetto del Tronto in programma a partire da domenica 13 agosto in preparazione al terzo Test Match estivo degli Azzurri e ...Il Commissario Tecnico della Nazionale ItalianaMaschile, Kieran Crowley , ha reso nota la lista degli atletiper raduno di San Benedetto del Tronto , in programma a partire da domenica 13 agosto in preparazione al terzo Test Match ...There are no translations available. Roma " Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale ItalianaMaschile, ha ufficializzato la lista degli atletiper raduno di San Benedetto del Tronto in programma a partire da domenica 13 agosto in preparazione al terzo Test Match estivo degli ...

Rugby - L'Italia rinvia l'annuncio dei convocati per la Rugby World Cup 2023 OnRugby

Il CT dell'Italia del rugby, Kieran Crowley, che lascerà la panchina azzurra al termine della Coppa del Mondo 2023 che si giocherà in Francia, ha diramato la lista dei convocati per il raduno di San B ...Mancano meno di 24 ore al torneo continentale organizzato dalla Federazione Internazionale di Touch (FIT). Da mercoledì 9 a sabato 12 agosto ...