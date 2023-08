Rugby | distacco del tendine del bicipite per Menoncello | dovrà operarsi

There are no translations available. Lo staff medico della Nazionale ItalianaMaschile ha condiviso il seguente bollettino medico su Tommaso Menoncello. Il trequarti dell'...ildel ...... peril migliore azzurro visto all'opera a Dublino. Riccioni ha rimediato un problema al ... Così fosse, per il nuovo talento delazzurro l'esclusione dall'elenco dei 33 per il mondiale ......stagion e e tutte per. Oggi però, visto l'alto livello degli avversari, ha saputo controllare gli attacchi e piazzare lo scatto decisivo sull'ultima salita. Calcio, basket, pallavolo,, ...

Rugby: distacco del tendine del bicipite per Menoncello, si opera giovedì 10 agosto La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 8 ago. – (Adnkronos) – Il trequarti dell’Italrugby Tommaso Menoncello, uscito al minuto 75 del match contro l’Irlanda, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato il distacco del ...Perdere pezzi nel terzultimo test match prima della Coppa del Mondo è il fastidio maggiore per gli Azzurri di Kieran Crowley. Ecco perché la buona prova contro l'Irlanda non lascia sereni ...