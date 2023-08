Ruffino | una fonte ad Affari | Serve guardare ancora in Visibilia

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 8 agosto 2023) Che cosa ha spinto Luca Giuseppe Reale, l'imprenditore morto suicida lo scorso sabato, a compiere l'estremo gesto? Sono in molti a domandarselo. Nel pomeriggio di oggi 8 agosto sono stati sentiti nel pomeriggio in questura a Milano i due figli e la compagna. Tutti, a quanto si è appreso, avrebbero riferito di aver sentito e visto sottotono l'uomo nell'ultima settimana; uno stato d'animo che non avrebbe suscitato particolari preoccupazione in quantoaveva passato momenti simili già in passato.