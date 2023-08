Rubato trolley con 300mila euro alla Stazione Termini

(Di martedì 8 agosto 2023) CRONACA DI ROMA – Un furto di ingente valore ha scosso laqualche giorno fa, quando unLouis Vuitton contenente preziosi orologi e gioielli personali dal valore complessivo diè stato sottratto a un viaggiatore. L’audace furto è stato perpetrato da due uomini che hanno distratto la vittima appena giunta con un treno proveniente da Milano il 4 agosto scorso. Immediatamente sono state avviate le indagini per individuare i responsabili di questo colpo. Grazie alle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, gli investigatori hanno rapidamente identificato i due presunti autori del furto, entrambi cittadini algerini di 25 e 28 anni. Il giorno successivo, gli agenti del commissariato Viminale, impegnati in un’operazione di ampio raggio, ...

Rubato trolley con 300 mila euro a Termini, il bottino ritrovato a Roma est

