Romelu Lukaku umiliato dal Chelsea | ecco con chi si allena E ora la Juve

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Va avanti ormai da settimane quello che, trantus, rischia di diventare l'affare meno voluto della storia del calciomercato, cioè lo scambio trae Dusan Vlahovic. Il primo è riuscito nell'impresa di farsi odiare sia a Cobham sia alla Pinetina e, pur di non finire anticipatamente la carriera (anche se immerso tra i dollari) in Arabia Saudita, spinge sempre di più per andare allantus, a giocare per una tifoseria con la quale si è scontrato più volte. Il secondo vuole restare a Torino, ma sarà costretto a partire, perché Massimiliano Allegri gli ha praticamente fatto capire che desidera il belga più di lui. E, allo stesso modo, anche Pochettino,tore dei Blues, non impazzisce per Vlahovic. Il club di Stamford Bridge ha seri dubbi nell'investire sul ...