Roma trema per Travis Scott | paura per lo spray al peperoncino VIDEO

Leggi su ildifforme

(Di martedì 8 agosto 2023) Un concerto epico quello dial Circo Massimo di. Il rapper americano ha riunito 70mila persone nella Capitale per ballare sulle rime del suo nuovo album “Utopia”. Come sempre però, in queste occasioni non mancano gli attimi di disordine tra il pubblico e non.: terremoto sulla CapitaleL'articolo proviene da Il Difforme.