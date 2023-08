Roma | tenta di eludere controlli concerto Travis Scott e cade da 4 metri | grave 14enne

(Di martedì 8 agosto 2023), (Adnkronos) - Si è arrampicato sulle mura dell'area archeologica del parco Palatino dipere assistere aldial Circo Massimo, di. Ilè però caduto in un buca facendo un volo di 4. E' stato portato in codice rosso al Bambin Gesù. Sul posto i carabinieri di piazza Venezia.

, 8 ago. " "Esiste un tentativo evidente da parte della destra di rivangare un passato eversivo. Come ha detto il presidente Mattarella 'la verità è un dovere che non si estingue'. Il punto è che ...Neanche quando i dem aperdono il potere la stella di Fuortes si oscura. Forte dei suoi ... Basta aspettare novembre 2021, quando con una spericolata manovra ideata a palazzo Chigi siil ...Per smuovere lache non vuole cederlo , i mediatori vorrebbero presentarsi con 6 - 7 milioni, cifra che rappresenterebbe una grande plusvalenza per un calciatore di quella età. A proposito di ...

Roma, tenta di eludere controlli concerto Travis Scott e cade da 4 ... Adnkronos

Roma, (Adnkronos) – Si è arrampicato sulle mura dell’area archeologica del parco Palatino di Roma per eludere i controlli e assistere al concerto di Travis Scott al Circo Massimo, di Roma. Il 14enne è ...Non tutte le truffe compiute ai danni degli anziani vanno a buon fine, e il racconto che arriva da Roma ne è l'esempio più lampante. Protagonista della vicenda una donna di 95 anni residente in via ...