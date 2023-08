Roma | per l’attacco c’è anche Muriel | avanti su Marcos Leonardo

(Di martedì 8 agosto 2023) Sfumato Morata e con il Bologna che fa muro su Arnautovic ora laha fretta di trovare una punta: spunta il nome diLaha fretta di trovare quella punta di esperienza che Mourinho ha richiesto dal mercato e ora le opzioni si riducono notevolmente. Sfumato Morata, verso il rinnovo, e con il no secco del Bologna per Arnautovic, ora Tiago Pinto deve cercare nuove soluzioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nomi potrebbero essere quelli die Zapata dell’Atalanta. In particolare il numero nove della Dea, reduce da una stagione difficile, con appena 3 gol, ha avuto dei contatti con i giallorossi nei giorni scorsi. Intanto si vaad oltranza per: la nuova offerta dellaè di 12 milioni ...

I Friedkin gli hanno dato tre anniaccrescere il brande immetterlo nel circuito internazionale. L'operazione è parzialmente riuscita con il successo in Conference League e la finale di ...L'Italia secondo quanto si apprende non avrebbe neanche indicato formalmente, almenoora, la volontà di usufruire di nuovi prestiti nell'ambito del NextgenerationEu .ha già ottenuto ...Da Napoli a Prato passando, ecco quali sono le località con il maggiore tasso di criminalità. Scippi, furti rapine . Sono solo alcuni dei reati considerati nell' indice della criminalità , ...

Arnautovic vuole la Roma. Ibanez fuori: non convocato per il Tolosa Corriere dello Sport

+0,58% Toshiba su cui e' partita l'opa da 14 mld $ (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 8 ago - Secondo timido rialzo consecutivo per la Borsa di Tokyo dopo la pesante performance della scorsa s ...Attesa febbrile dalla mattina, bus deviati, la novità dello streaming per chi non era a Roma ma nel mondo: è un evento annunciato il concerto sold out di Travis Scott di questa sera al Circo Massimo ...