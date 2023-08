Roma | Matic pubblica il Colosseo sui social | indizio sul futuro? FOTO

Leggi su sportface

(Di martedì 8 agosto 2023) Nemanjae la. Un amore a prima vista, con Josè Mourinho che garantiva per il rendimento di uno dei suoi fedelissimi. L’estate del centrocampista serbo però è stata caratterizzata dalle voci su un interesse sempre più forte del Rennes. Inizialmente ne hanno parlato i media francesi, poi le conferme (non da Trigoria) sono arrivate anche sulla stampa italiana. Per ora però lanon sembra voler far passi indietro e cedere il suo centrocampista titolare, tra i migliori della scorsa stagione. Nonostante le ultime voci su presunti contatti con l’ex Leandro Paredes, quindi,sembra destinato a rimanere in giallorosso. Intanto, il serbo suinelle instagram stories hato unadel. Possibile ...