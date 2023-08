Roma | gioielliere chiude per ferie e sulla saracinesca lascia un cartello per i signori ladri

(Di martedì 8 agosto 2023) A, unha chiuso il proprio negozio per leestive.hato unannunciando la data di riapertura e avvertendo iche entrare sarebbe stato inutile. Tutto, ma proprio tutto, cambia. Quanti di noi, Under 35, hanno sentito che nel secolo scorso l'Italia ad agosto si fermava completamente? Molte fabbriche e aziendevano a fine luglio e riaprivano a inizio settembre. Da diversi anni, non è più così. La pandemia da Covid-19 ha ulteriormente cambiato le nostre vite e introdotto anche in Italia il concetto di smart working. Alcune aziende continuano ad essere contrarie, mentre altre si adattano ai tempi e permettono ai propri dipendenti di lavorare da casa quando lo richiedono. La ...

... clavicembalista e compositore Louis Cartier , 23 luglio 1942, imprenditore,e ... Rimase vedova nel 1344 e decise di stabilirsi a, dalla quale partì per intraprendere diversi ...Il 18 gennaio 1977 finse una rapina con una pistola giocattolo a undi via Nitti, alla ... Nel 2011, giorno del compleanno di(21 aprile), si spegneva a 66 anni Luigi Polentes, una ...Il, originario di Castelvetrano, viveva da tempo in una località segreta dopo essere ... Uomo fidato di Messina Denaro , nel 1992 fu uno dei componenti del gruppo inviato aper pedinare ...

Vintage Market Roma RomaToday

Antonio, Beppe e Vincenzo vanno in pensione: “A chi lasceremo Non lo sappiamo. Ma questo mestiere va fatto soltanto se piace davvero” ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...