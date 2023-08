Roma | Bove | «Mou tra i migliori al mondo | quest’anno riparto con questi obiettivi»

(Di martedì 8 agosto 2023) Edoardo, centrocampista della, ha parlato così tra passato, presente e futuro in giallorosso: le dichiarazioni Edoardo, centrocampista della, ha così parlato ai canali ufficiali del club giallorosso. MOURINHO – «L’accezione di cane malato è diventata famosa. Le doti del mister sono le doti in cui mi rivedo. Al di là di quel termine, so cosa volesse dire. Abbiamo molta empatia, il rapporto è maturato inanni e spero continui così. Il mister mi ha dato un metodo di lavoro a cui non ero abituato, è un tipo di allenatore che richiede un determinato tipo di cose. Ho avuto la fortuna di iniziare dal massimo, dato che parliamo di uno deial. Ho avuto la fortuna di imparare a lavorare nel miglior modo possibile». ULTIMA ...

Edoardo, centrocampista della, ha parlato così tra passato, presente e futuro in giallorosso: le dichiarazioni Edoardo, centrocampista della, ha così parlato ai canali ufficiali del club ...'Pensiamo che tu sia la persona giusta per aiutarci a rendere laun club più grande': queste ... Pagano sarà come'. 'Non avere un attaccante è un problema' L'allenatore non nasconde le ...

Il centrocampista giallorosso ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale della Serie A. "Lo scorso anno ho avuto consapevolezza dei miei mezzi", le sue parole ...Le parole di Edoardo Bove ai canali ufficiali della Serie A. Diversi gli argomenti trattati dal centrocampista della Roma Edoardo Bove ha condiviso si è raccontato in un’intervista pubblicata sui cana ...