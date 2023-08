(Di martedì 8 agosto 2023) Grande fermento intorno a, che non ha ancora voglia di mollare, per tornare a vincere ancora La grande dimostrazione di essere sempre un campione, avvenne 2 settimane fa all’Hungaroring, a Budapest, quando, negli ultimi secondi delle prove, riuscì a superare Verstappen nella qualificazione per la pole position. Incedibile l‘entusiasmo nei box, dove tecnici Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... è stato altalenante per il team Mercedes e perHamilton . L'inglese della Mercedes ha vinto ... poi costretta alda uno squarcio sulla fiancata destra creatosi proprio dopo il tocco della ...Wolff - Hamilton, un legame oltre la pista QuandoHamilton ha accettato la corte di Niki Lauda per lasciare la McLaren ed unirsi alla Mercedes ... Ildopo il successo di Rosberg ha però ...... coinvolto in un incidente di gara alla prima curva con Oscar Piastri e costretto ala metà ... Il monegasco però ha impostato un ritmo costante che gli ha permesso di controllare bene...

Ritiro Lewis Hamilton, annuncio sconcertante: batosta per i tifosi Sport News.eu

Il sette volte campione del mondo non ha ancora firmato il rinnovo con la Mercedes, ma sembra comunque intenzionato a non cambiare aria a fine stagione.L’olandese, dominatore del Mondiale, precede Perez per la doppietta Red Bull. Terza la rossa ...