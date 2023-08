Ristoratori carissimi | due euro per un piatto in più o la divisione di un panino

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 8 agosto 2023) Che moltinegli ultimi tempi abbiano alzato il tiro sui prezzi non è un mistero, ma non fino a questo punto. Soprattutto in quegli esercizi dove vengono somministrati cibi e bevande al tavolo. Giusta la maggiorazione del prezzo rispetto a chi consuma al banco o porta via, ma non sui dei servizi che sembrano di normale gestione . Nelle ultime ore si sino registrati due episodi che inevitabilmente...