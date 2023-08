Rissa tra condomini a Quarto | nove persone denunciate

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosono statedai carabinieri a(Napoli), dopo unache ha visto fronteggiarsi tre famiglie residenti nella stessa palazzina, in via Puoti. Una storia di vecchi rancori, riesplosa la scorsa notte prima con insulti e poi con un violento parapiglia, che ha svegliato i vicini e provocato la chiamata al 112. I carabinieri della tenenza disono arrivati aancora in corso.lebloccate e. Per una di queste, una 56enne incensurata, lesioni alla mano per un colpo di forbice piantato da una delle contendenti. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

