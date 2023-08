Riscontri positivi per “Mission | Impossible – Dead Reckoning – Parte uno”

(Di martedì 8 agosto 2023) LOS ANGELES – , settimo capitolo della saga, con Tom Cruise che torna ancora una volta a vestire i panni dell’intramontabile Ethan Hunt, specialista dello spionaggio ad altro rischio. Per Andrea Fornasiero di MYmovies l’ultima avventura di Ethan Hunt è “uno dei capitoli più divertenti della saga, con un indomabile Tom Cruise”. Regia di Christopher McQuarrie. Il cast annovera, oltre al succitato Cruise, anche Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg e Rebecca Ferguson. Alcune scene del film, come noto, sono state girate a Roma. L'articolo L'Opinionista.

