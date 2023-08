Rinnovo Osimhen | il Napoli studia l’operazione Cavani

(Di martedì 8 agosto 2023) In casasino continui stratagemmi per cercare di mantenere a tutti i costi Victorin maglia azzurra. Il nuovo compromesso avvicina addirittura l’attaccante nigeriano alla figura di. Sono giorni caldissimi, gli ultimi, in quel di, dove gran parte della stagione azzurra passerà senz’altro dal contenuto delle prossime ore. I partenopei sono infatti riusciti nell’intento di chiudere il colpo erede di Kim, ufficializzando Natan dopo estenuanti settimane alla ricerca del profilo giusto. Mentre la fetta positiva di pubblico campano strizza dunque l’occhio anche a figure come Gabri Veiga e Koopmeiners, la parte più pessimista continua a far domande sul caso, Ilè però al lavoro, con una possibile operazione ...

Notizie Napoli calcio . Giorni caldi per il futuro di Victor: il centravanti del Napoli non ha ancora raggiunto l'accordo con il club di De Laurentiis per ildi contratto ed è seguito sempre con attenzione dall'Al - Hilal che mette sul piatto ...... il Milan e il Napoli alle prese con ildicorteggiatissimo al contempo dall'Al - Hilal. Diretta calciomercato, tutte le notizie dell'8 agosto - calciomercato.itEcco tutte le ...A destra spazio al Napoli, contrae assalto arabo. Il 'Corriere dello Sport' apre proprio con gli azzurri, in particolare sull'operazione Veiga col Celta Vigo: 'ADL batte un colpo'. ...

Calciomercato Napoli, rinnovo record per Osimhen: le cifre CalcioNapoli24

La firma ufficiale sul rinnovo di Victor Osimhen non è ancora arrivata, si devono limare ancora alcuni dettagli.Inviato a Castel di Sangro Sono in campo ed è già una cosa. «Gli infortuni di mercato», per citare Garcia, almeno quelli sono alle spalle. Osimhen e Zielinski si ...