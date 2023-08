(Di martedì 8 agosto 2023) Trentaquattro anni, moe attrice, si racconta per la prima volta sulla cover di Vanity Fair America. Tra il dolore per la morte di mamma Lisa Mariee la battaglia legale con nonna Priscilla

... ne ha più bisogno di prima visto che giusto qualche giorno fa la Corte Superiore di Los Angeles l'ha estromessa dall'eredità di Elvis nominando, figlia di Lisa Marie, unica erede della ...La Corte Superiore di Los Angeles ha nominato, nipote di Elvis Presley e figlia di Lisa Marie Presley, unica erede della leggendaria voce di "Suspicious Minds": il tribunale americano ha così ufficializzato la posizione della ...È anche la nonna dell'acclamata attrice, nota per film di successo come Magic Mike e Mad Max: Fury Road . Sofia Coppola: sceneggiatrice e regista Per quanto riguarda il coinvolgimento di ...

Riley Keough, dentro la vita della nipote di Elvis Presley Vanity Fair Italia

Trentaquattro anni, modella e attrice, si racconta per la prima volta sulla cover di Vanity Fair America. Tra il dolore per la morte di mamma Lisa Marie Presley e la battaglia legale con nonna Priscil ...Chi è Riley Keough e perché è diventata l'unica proprietaria di Graceland, la villa museo di Elvis Presley: tutto sulla guerra in famiglia.