Reti idriche e impianti fognari | oltre 50 milioni di risorse | la soddisfazione di Damiano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutipercinquantadi euro per i comuni di Sannio e Irpinia per l’efficientamento dellee il miglioramento deglisono state approvate dalla Regione Campania. “Sono particolarmente orgoglioso che per i nostri enti arrivino questi finanziamenti, in un momento in cui si evidenzia l’importanza dellee l’assoluta necessità che non vadano sprecate, così come il dovere di impattare sempre meno sui nostri ecosistemi. Si tratta di un lavoro che mi onoro di aver portato avanti nel periodo in cui sono stato designato su indicazione del sindaco di Benevento Clemente Mastella alla guida del distretto Calore Irpino e componente dell’Ente Idrico Regionale e che ...