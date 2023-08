Resterà al suo posto | Rocca conferma la fiducia a De Angelis

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, annuncia, dopo la polemica per le dichiarazioni di Marcello De Angelis sulla strage di Bologna , che il responsabile della comunicazione non si ......passò dagli spogliatoi ma si fermò nelufficio al primo piano e convocò calciatori e allenatore. Parlò per 23 secondi. Disse: Io ho la totale fiducia nel vostro allenatore. Chi lo seguirà,...... Dal tramonto all'alba uno dei "borghi più belli d'Italia"sveglio attraverso la musica e l'... Ludovica, giovane donna che scopre l'agricoltura naturale durante ilviaggio in Sud America; ...

Il presidente della Regione Lazio Rocca: "De Angelis resterà al suo posto" RaiNews