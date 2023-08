Regolamento Colombia-Giamaica | cosa succede in caso di pareggio ai Mondiali calcio femminile 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 8 agosto 2023) Alle 10:00 di martedì 8 agostosi sfideranno in occasione degli ottavi di finale deidi. Un match da non perdere, che andrà a selezionare la settima delle otto squadre qualificate per i quarti. Nei gironi laha preceduto Marocco, Germania e Corea del Sud, mentre laha acciuffato il secondo posto alle spalle della Francia. Maprevede ildella Fifa nelin cui al 90? il punteggio sia in situazione di parità? Di fatto, non cambia niente con il torneo maschile. Di conseguenza, indial 90?, si procederà con due tempi supplementari da 15? ciascuno. Se la parità persiste, a quel punto ci sarà ...