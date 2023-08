Reddito cittadinanza e Assegno unico 2023 | le regole | cosa cambia

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) – I nuclei familiari che includono figli minori, disabili e anziani ultrasessantenni continueranno a percepire ildisino al 31 dicembre. I nuclei familiari che non comprendono figli minori, ultrasessantenni o soggetti disabili, invece, al raggiungimento della settima mensilità di erogazione della prestazione, sono gradualmente sospesi dal beneficio, salvo eventuale presa in carico in contesti di fragilità. Lo indica l'Inps in una nota ricordando che, con il decreto-legge n. 48 del 4 maggio, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio, n. 85, muta il quadro normativo di riferimento per i nuclei familiari percettori deldi. Al fine di valutare gli effetti sui nuclei con figli a carico che ...

I nuclei familiari che includono figli minori, disabili e anziani ultrasessantenni continueranno a percepire ildisino al 31 dicembre 2023. I nuclei familiari che non comprendono figli minori, ultrasessantenni o soggetti disabili, invece, al raggiungimento della settima mensilità di ...Rdc, l'ultima beffa: nome e cognome invertito per fregare lo Stato. Così ottenevano nuovamente ilsospeso Il governo Meloni ha deciso di abolire ildi, la misura riguarda dal primo di agosto circa 169mila famiglie ma c'è chi è riuscito ad aggirare la sospensione . Sono 186 le persone denunciate dai carabinieri di Teramo per ...Caritas e associazioni: la vera soluzione sono politiche di inclusione edi ampio ... Pensiamo allacancellazione deldi Cittadinanzaed all'introduzione delle norme introdotte dalla ...

Assegno unico e universale garantito fino a febbraio anche per i nuclei familiari che non hanno più diritto al reddito di cittadinanza. Dal prossimo anno comunque tutte le famiglie, sia ...Sulla polemica innescata dall'sms dell'Inps che sospende il reddito di cttadinanza in tre righe, tutti hanno ragione e tutti hanno torto. Ciò ...