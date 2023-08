Concorrenza spagnola per Gabri Veiga. Il Napoli, secondo quanto racconta El Nacional , regista l'inserimento delper il talento del Celta Vigo. In realtà si tratta di un interesse "storico" ma la strategia del club di, fino a pochi giorni fa, era quella di monitorare Gabri per poi puntarci dal ...La svolta tattica che ha in mente Max Allegri per Federico Chiesa è confermata dagli indizi dopo le prime amichevoli estive contro Milan e. Non più esterno del tridente, nè laterale a ...Tra i possibili candidati ci sarebbe Ferland Mendy, 28 anni, che potrebbe lasciare ilprima della chiusura del mercato. Gli scout azzurri Micheli e Mantovani conoscono molto bene il ...

"Real Madrid, sfida al Napoli per Gabri Veiga: la strategia è chiara" Corriere dello Sport

Per il club di De Laurentiis arriva dalla Spagna la concorrenza per il talento del Celta Vigo individuato come erede di Zielinski ...Lo storico presidente del Real Madrid Perez, che ha vinto più di Berlusconi con il Milan e del suo predecessore Santiago Bernabeu, cerca un successore carismatico ...