Rdc | aggiravano lo stop invertendo nome e cognome Scoperta truffa milionaria | denunciate 186 persone

(Di martedì 8 agosto 2023) Il governo Meloni ha deciso di abolire il reddito di cittadinanza, la misura riguarda dal primo di agosto circa 169mila famiglie ma c'è chi è riuscito ad aggirare la sospensione. Sono 186 ledai carabinieri di Teramo per indebita percezione del Reddito, tra le 147 stranieri che hanno dichiarato il falso per ottenere il sussidio. Essi attestavano di aver risieduto in Italia da almeno dieci anni, mentre tale requisito non era soddisfatto, inoltre in taluni casi lo straniero a cui veniva bloccato il beneficio, reiterava la domandailcon il coge dichiarando nuovamente e falsamente di trovarsi in Italia da oltre dieci anni.