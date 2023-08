Raccontare l’asessualità rappresenta il primo successo importante di Heartstopper 2

Leggi su gqitalia

(Di martedì 8 agosto 2023) Dopo la prima stagione - assolutamente fondamentale - uscita l’anno scorso,ha avuto l’effetto di un abbraccio caloroso nel maremagno dello storytelling queer. Adattamento della fortunatissima graphic novel omonima di Alice Oseman, questa serieuna sorta di utopia, capace di accogliere la sessualità a braccia aperte, al di là dell’iter identitario personale. C’è il Nick di Kit Connor, tutto preso a scoprire la sua nuova bisessualità all’interno della sua relazione con Charlie, un suo compagno di classe apertamente gay, che ha le fattezze di Joe Locke. Nella stessa orbita si muovono Darcy e Tara – interpretate rispettivamente da Kizzy Edgell e Corinna Brown - che sono in una relazione apertamente saffica. C’è poi la Elle di Yasmin Finney, una ragazza trans presentata come tale all’indomani della sua iscrizione alla scuola ...