(Di martedì 8 agosto 2023) Come si traduce il lusso discreto e sussurrato nel beauty? Con un look che valorizza l'incarnato naturale grazie a prodotti ibridi tra skincare e make-up, e formule illuminanti

I campi tendati che non lasciano traccia. Una trasvolata in aliante degli Ottomila. Le fat bike invece delle slitte Pratica il nuoto di fondo e per divertimento attraversa i laghi. Si è svegliata con ...E anche se uno dei trend dell'estate 2023, il, punta tantissimo su queste nuance, si tratta di una scelta di stile che va oltre qualsiasi tendenza stagionale. Il completo, gilet e ...... per uno sguardo naturale Intenso ma non troppo, il mascara marrone è la scelta ideale quando si vuole un make up ordinato ma senza strafare, è un po' la versionedei mascara. Negli ...

Quiet luxury: la tendenza della bellezza sussurrata Vanity Fair Italia

Pratica il nuoto di fondo e per divertimento attraversa i laghi. Si è svegliata con una famiglia di Grizzly accanto alla tenda. Per sciare ha scelto Hokkaido, in Giappone. Essere un'esploratrice solit ...Per il proprio stile basta la borsa giusta. Soprattutto oggi che la moda lascia libera la donna di scegliere la forma, il materiale e pure i colori. Forse perché la borsa ha smesso di ...