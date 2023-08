Queen Bees - Emozioni senza età | la recensione | non è mai troppo tardi per innamorarsi

Leggi su movieplayer

(Di martedì 8 agosto 2023) Ladietà, film nel quale Ellen Burstyn interpreta una vedova che si trasferisce in una casa di riposo e riscopre la voglia di vivere e anche l'amore. Stasera su Rai 1 e disponibile su RaiPlay. Anziana ma ancora piena di vita, Helen è vittima negli ultimi tempi di alcune dimenticanze che le creano non pochi problemi nelle faccende quotidiane. Proprio in una di queste occasioni finisce per lasciare un fornello acceso e poco dopo rimanere chiusa fuori, evento che provoca un piccolo incendio all'interno della casa. Casa che ora necessita di una ristrutturazione nonché di controlli da parte della compagnia di assicurazioni, al punto che Helen deve trovare un altro posto dove stare: la figlia Laura la spinge a soggiornare per qualche tempo nella casa di riposo di Pine ...