Quarto | esplode rissa in condominio tra 9 persone | forbice piantata nella mano

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 8 agosto 2023)tra condomini, tre famiglie a fronteggiarsi. Sono in totale nove ledenunciate dai Carabinieri, una di queste ferita con unada una delle aggreditrici.tra condomini a colpi di forbici: novedenunciate Tre famiglie diverse ma un solo obiettivo comune: far valere le proprie ragioni in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.