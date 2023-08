Quanto è costata alle banche in una sola giornata di Borsa la tassa sugli extraprofitti

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 8 agosto 2023) Leiniziano a pagare sin da oggi il conto per lainserita a sorpresa ieri nel decreto legge Omnibus. Se per gli istituti di credito si parla di un costo che per il 2023 dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 miliardi di euro, secondo una stima preliminare dell'agenzia di stampa specializzata Radiocor, l'assegno staccato oggi dai titoli inè quasi il doppio: i soli istituti di credito sul Ftse Mib hanno bruciato in una seduta circa 9,5 miliardi di euro di capitalizzazione. Lasi chiude per Bper Banca a -10,94 per cento, per Mps a -10,83, per FinecoBank a -9,91, per Banco Bpm a -9,09, per Intesa Sanpaolo a -8,67, per Banca Mediolanum a -5,96, per UniCredit a -5,94, per Banca Generali a -3,14 e per Mediobanca a -2,48. In termini di ...