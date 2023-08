PSG | in Francia sono sicuri | frecciata a Mbappé nella presentazione di Ramos

(Di martedì 8 agosto 2023) Inparlano diin direzionedell’ultimo acquisto GoncaloIn tanti ci hanno letto una. Secondo la stampa francese,di Goncalo, il numero uno del PSG Al-Khelaifi ha voluto tirare l’ennesima stoccata al campione transalpino. LE PAROLE – «Siamo molto felici di accogliere Gonçalo, il nuovo straordinario attaccante della famiglia del PSG. Gonçalo è un fantastico giocatore internazionale, è giovane, ha fame e lotterà per la squadra.questi i tipi di giocatori che vogliamo per il nostro futuro e la nostra istituzione».

"Voglio vincere tutti i trofei possibili, darò il massimo in ogni partita". PARIGI () - Prima intervista da giocatore deldi Goncalo Ramos. L'arrivo dell'attaccante portoghese, 22enne, proveniente dal Benfica, è stato ufficializzato ieri sera dal Paris Saint Germain. "Sono ...Tra queste c'è Leandro Paredes, in uscita dalcome Renato Sanches, per cui manca l'accordo definitivo (ma le due operazioni sono separate). Se Pinto riuscirà a trovare il sostituto di Matic, ...PARIGI () - I club dell'Arabia Saudita sono scatenati sul fronte calciomercato. Uno di questi è l'Al - Hilal, che, secondo la stampa francese, è sempre più in pressing sulper acquistare ...

Neymar ha chiesto la cessione al PSG: bomba dalla Francia, sapete dove vuole giocare AreaNapoli.it

Prima Leo che ha scelto la Mls. Poi Kylian, separato in casa e smanioso di andare al Real. Adesso Neymar e Verratti, il cui ex agente disse: "Marco è finito in una prigione dorata". Dalla quale l'azzu ...'Voglio vincere tutti i trofei possibili, darò il massimo in ogni partita'.PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Prima intervista da giocatore del PSG ...