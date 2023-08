Psg | ecco Goncalo Ramos | “E’ un orgoglio entrare a far parte di un club così prestigioso”

Leggi su sportface

In casa Paris Saint-Germain durante questa sessione di calciomercato ci sono stati diversi cambiamenti e, uno di questi, riguarda l'arrivo dal Benfica. L'attaccante portoghese si è presentato in conferenza stampa esprimendo tutta la propria soddisfazione per il trasferimento: "Sono molto felice. È un grande e un enorme piacere a far di un. I miei parenti sono qui con me, è una nuova esperienza nella mia vita e nella mia carriera: vivremo pienamente questa nuova pagina. La presenza di tanti portoghesi qui ha giocato un ruolo importante. Ho visto quanto apprezzano il, vuol dire che qui si trovano bene. Ed è importante per me in questa fase della mia carriera avere dei ...