Prove generali in vista dell’invasione? La trappola di Pechino

Leggi su formiche

(Di martedì 8 agosto 2023) Nelle prime ore della mattina di lunedì 6 luglio, il ministero della difesa taiwanese rilascia una nota che riferisce la presenza di 7 navi militari e 24 aerei della Repubblica Popolare orbitare in prossimità dell’isola di Taiwan. Nelle stesse ore, la televisione di stato cinese CCTV trasmette documentari che mostrano i soldati dell’Esercito Popolare di Liberazione pronti per l’invasione dell’isola. Più una provocazione che un campanello d’allarme: questedi forza hanno luogo alla vigilia del viaggio negli Stati Uniti del vicepresidente taiwanese Lai Ching-te. Pernon è una novità sfruttare lo strumento di pressione militare in risposta alle manovre diplomatiche di Taipei: l’aumento delle attività aeronavali intorno all’isola in seguito alla visita di Nancy Pelosi avvenuta nell’agosto del 2022 ne è un esempio conclamato. Tuttavia, negli ...