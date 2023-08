Pronostico Matteo Berrettini – Jannik Sinner | ATP Toronto 2023

Leggi su infobetting

(Di martedì 8 agosto 2023)si incontrano per la prima volta in carriera in un Masters 1000. Peccato che sia solo il secondo turno ma ci sono anche Musetti e Sonego a rappresentare i colori azzurri. Una sfida aperta ma il momento in cui si gioca secondo noi indirizza il. Delle vicissitudini diInfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici