Prezzi carburanti oggi | coda di rialzi sul gasolio

(Di martedì 8 agosto 2023) Ultimi strascichi di aumenti sulla rete Ultimi strascichi di aumenti sulla rete. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha aumentato ildi un altro centesimo al litro. Le quotazioni sul mercato del Mediterraneo hanno messo a segno un deciso ribasso del diesel, mentre la benzina ha chiuso vicino alla parità. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,934 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,940, pompe bianche 1,918), diesel self service a 1,813 euro/litro (invariato, compagnie 1,820, pompe bianche 1,799). Benzina servito a 2,066 euro/litro (invariato, ...