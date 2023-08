Presidente Nigeria | per il Niger diplomazia via migliore

Per ildellae della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), Bola Tinubu, nella crisi in Niger "la diplomazia è la migliore via da seguire". Lo ha riferito oggi ai ......di Stato compiuto dagli uomini del generale Abdourahamane Tchiani a scapito del deposto... allarmato da un possibile intervento militare dei Paesi limitrofi, cone Costa d'Avorio tra ......manifestato il loro supporto alla giunta golpista che lo scorso 26 luglio ha deposto il... In precedenza, laaveva annunciato di essere pronta a invadere il Niger. La presenza del PMC ...

Chi è Bola Tinubu, il presidente della Nigeria che spinge per l’intervento militare in Niger la Repubblica

Per il presidente della Nigeria e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), Bola Tinubu, nella crisi in Niger "la diplomazia è la migliore via da seguire". Lo ha riferito ...Tutti invocano la via diplomatica, ma nel frattempo a Niamey si preparano alla guerra. La crisi politica in Niger, dopo il colpo di Stato compiuto dagli uomini del generale Abdourahamane Tchiani a sca ...