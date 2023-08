Prende ogni giorno l’integratore alimentare e muore a 39 anni | “Pensava fosse sicuro e naturale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Assume tutte le mattine il suo integratore a base di erbe quando improvvisamente si accascia a terra e: è successo ad una mamma 39enne della Florida. Krystal Talavera, infermiera e madre di quattro figli, il 20 giugno 2021 stava preparando una speciale colazione per la festa del papà – in America si celebra la terza domenica di giugno – quando ha perso conoscenza. Il corpo, accanto ad una tazza di caffè con all’internoa base di kratom, è stato trovato da Biaggio Vultaggio, padre del figlio più piccolo. Trasportata subito in ospedale è deceduta per “intossicazione acuta da mitraginina“: “il kratom crea dipendenza e può essere mortale”, ha affermato in una dichiarazione l’avvocato di Talavera, Tamara Williams. Dopo la morte della madre, il figlio maggiore, Devin Filippelli, ha intentato una causa contro la Kratom Grow LLC: “Gli ...