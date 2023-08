Prelievo sugli extraprofitti degli istituti di credito | la grande irritazione dietro il silenzio dei banchieri

Nel frattempo ilsui maxiprofitti delle banche permetterà al governo di raccogliere almeno ... dopo questo passo indietro rispetto al ridimensionamento dell'impostaextraprofitti deciso ...La annuncia il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa: il ministro Giorgetti, dice, "ha approvato una norma di equità sociale, che è unextraprofitti delle banche limitato al ......profitti delle banche da parte del Governo italiano ha fatto scattare una pioggia di vendite... Nel Dl Omnibus approvato dal Consiglio dei ministri è previsto unsui profitti delle banche ...

Salvini annuncia a sorpresa: approvato un prelievo del 40% sugli extraprofitti delle banche Milano Finanza

Matteo Salvini annuncia un aliquota al 40 per cento per gli istituti di credito. La misura annunciata in conferenze stampa, ma senza la presenza del ministro dell’Economia. Il vicepremier Tajani al Co ...passando per opere strategiche come il ponte sullo Stretto o misure fondamentali come la norma di equità sociale che permette il prelievo sugli extraprofitti delle banche per sostenere chi contrae ...