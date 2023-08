Poutine | Il Simbolo Gustoso della Tradizione Québecoise

Leggi su puntomagazine

Un irresistibile tris di patatine croccanti, formaggio filante e salsa gravy succulenta, l'iconico piatto canadese da provare assolutamente! Il Canada è famoso per la sua diversità culturale, paesaggi mozzafiato e, naturalmente, la sua deliziosa cucina. Tra i piatti più amati e riconosciuti in tutto il paese, c'è il, un piatto semplice ma incredibilmenteche ha conquistato il cuore di canadesi e turisti. L'origine del piatto: Una storia saporita Questi piatto ha origini umili, essendo nato nella provincia del Québec negli anni '50. La storia vuole che il piatto sia stato creato per caso da alcuni camionisti affamati in una taverna locale. Chiesero al proprietario di sovrapporre del formaggio fuso sulle loro patatine, e così nacque questo piatto. Gli Ingredienti Essenziali La ricetta classica è ...