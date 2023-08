Poste Italiane | Fiocco Giallo per dipendenti Agropoli e Battipaglia

(Di martedì 8 agosto 2023) Un pacco per Gabriel Di Domenico e uno per Silvia Arena, nuovo arrivati in casa. Ha fatto tappa anche adl'iniziativa dia favore dei nuovi ...

I carabinieri della stazione di Cannara, una volta acquisita la denuncia, hanno subito contattato l'Ufficio Accertamenti Giudiziari diper verificare l'intestatario del conto che aveva ...Un pacco per Gabriel Di Domenico e uno per Silvia Arena, nuovo arrivati in casa. Ha fatto tappa anche ad Agropoli e Battipaglia l'iniziativa dia favore dei nuovi genitori che prevede la consegna di un cofanetto giallo colmo di prodotti per l'...Una lettera inviata ad Anci e alleper richiedere che il servizio di apertura dello sportello del Pero ad agosto sia mantenuto. Ad inviarla lo scorso maggio e giugno il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici.

Un pacco per Gabriel Di Domenico e uno per Silvia Arena, nuovo arrivati in casa Poste Italiane. Ha fatto tappa anche ad Agropoli e Battipaglia l’iniziativa ..."Il sogno di una notte di mezza estate". Tutto pronto per il Ferragosto italiano al Costa Ponente, a Capo Gallo. Buon cibo e buona musica, in una location unica, sono gli ingredienti della notte più ...