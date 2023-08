... per venirealla crisi del comparto". E' questa una delle norme di competenza Mit a cui il ... INVESTIMENTI ESTERI ''Nel caso di investimenti esteri superiori a 1 miliardo sarà...E'che il confronto sul salario minimo riparta l'11 agosto, prima della pausa estiva. Secondo ... sarebbe venerdì la giornata che si sta valutando per l'tra la presidente del ...... il presidente turco Erdogan, in vista dell'con Putin a fine agosto, cerca di tornare in ... Una risoluzione sostenibile del conflitto ucraino èsolo se Kiev ferma le azioni di ...

Possibile incontro Meloni-opposizioni l'11 su salario minimo Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - E' possibile che il confronto sul salario minimo riparta l'11 agosto, prima della pausa estiva. Secondo quanto si apprende ...È possibile che il confronto sul salario minimo riparta l'11 agosto, a Palazzo Chigi, prima della pausa estiva. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, sarebbe quindi venerdì la giornata che ...