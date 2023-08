Portogallo | aumentano i minorenni che che cambiano genere

Leggi su open.online

(Di martedì 8 agosto 2023) Sono passati cinque anni dall’introduzione della legge sull’identità di, che inpermette anche ai minori di cambiare nome esulla carta d’identità. Sin da allora, secondo i dati del ministero della Giustizia, sono 146 iche hanno cambiato identità e i dati risultano essere in crescita: nel 2018 erano 11, mentre nel 2022 ne sono stati registrati 45. In, ipossono cambiare anagraficamentea partire dai 16 anni, solo previo consulto medico e psicologico per certificarne la volontà. Nella maggior parte dei casi (108) il passaggio è dalfemminile al maschile. E nel giorno dell’anniversario dell’entrata in vigore della legge, António Vale, presidente di Amplos, l’Associazione delle ...