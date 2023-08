«Portanova mi ha stuprata Dica la verità e vada a farsi curare | invece di giocare a calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 agosto 2023) Manoloè un calciatore della Reggiana. Il club lo ha tesserato dopo che la Figc ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Il 6 dicembre 2022 era stato condannato per stupro, in attesa di tutti i gradi di giudizio continuerà a. La studentessa romana di 22 anni che secondo il tribunale di Siena lui, suo fratello William (all’epoca minorenne), loro cugino e un quarto uomo, hanno violentato e picchiato in un appartamento in città nel 2021, però, avrebbe preferito vederlo in un centro per il recupero degli uomini maltrattanti. Lo dichiara in un’intervista a La Stampa. Che cosa pensa quando vedein campo, adorato dai tifosi? «Avrei di gran lunga preferito ricevere notizie diverse. Come per esempio il fatto che avesse accettato di incominciare un percorso di rieducazione per uomini ...