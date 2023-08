Porsche - 718 Spyder RS | un addio al top

Leggi su quattroruote

(Di martedì 8 agosto 2023) Alpi Sveve, Germania. costosa, potentissima, agile e tecnologica. La718RS è un gioiellino per porschisti puri e romantici. Perché è unacon motore in posizione posteriore-centrale, essenziale come la 550 di James Dean o l'omonima 718 che si aggiudicò tre edizioni della Targa Florio dal 59 al 63. Ma è soprattutto una barchetta, intesa come auto a cielo aperto con un tendalino di fortuna tipo motoscafo. Che si può anche lasciare in garage risparmiando altri 8 kg di peso e che richiede un po' di pratica per montarlo (3-4 minuti in due persone, il doppio da soli), oltre alla rinuncia ad arrivare ai 308 km/h della velocità massima (ovviamente, dove si può): quand'è chiusa, infatti, non si possono superare i 200. Peso piuma col "mostro". Quella della capote è l'unica caratteristica volutamente (e snobisticamente) ...