Polpo alla brace ad Albino | feste e cinema all’aperto | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 agosto 2023)news inaugura una novità per quanto riguarda gli eventi. Per chi quest’estate rimane a casa, per chi è già stato in vacanza o non ci è ancora andato, ogni giorno troverete un articolo riguardante le iniziative organizzate aper avere quanti più spunti per trascorrere piacevoli serate e godere appieno della bella stagione. Iniziamo tracciando la panoramica degli appuntamenti in programma martedì 8 agosto.Sino al 13 agosto all’Edoné, a, prosegue la sagra terrona. L’iniziativa propone dieci giorni dedicati al cibo regionale del Sud Italia. Il menù spazierà dalle orecchiette pugliesipanzanella, passando per gli arrosticini abruzzesi e i cannoli siciliani, senza dimenticare le fritture. Ogni sera concerti, giochi,, ...