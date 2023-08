Pnrr | il nuovo Piano Marshall per il patrimonio pubblico Scrive Albano

Leggi su formiche

(Di martedì 8 agosto 2023) Fin dal principio ilè stato paragonato al. “L’Europa ha bisogno di un”, così si espresse anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in sede di presentazione delle linee guida dell’intervento europeo che diede poi avvio al programma NextGenerationEU. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza del programma europeo NextGenerationEU, infatti, rappresenta un primo importante esempio di debito comune europeo, attraverso il quale l’Unione ha deciso di affrontare la crisi causata dal Covid-19 e sostenere le economie e i percorsi di sviluppo dei suoi Stati membri. Considerate le ingenti risorse assegnate alitaliano – 191,5 miliardi di euro di cui 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi ...