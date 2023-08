Piqué e Clara Chia hanno traslocato nella casa dove lui viveva con Shakira agli inizi del loro amore

... dopo la fine della lunga relazione con Gerard, padre dei suoi due figli, Milan e Sasha. Un addio doloroso, anche per via della relazione di lui con un'altra donna,Chia Marti , rimasta ...Un nuovo capitolo della saga trae Shakira sta per aprirsi. Mentre la cantante sembra vicinissima al pilota di Formula 1 Hamilton l'ex calciatore prosegue la sua love story conChia . I due hanno da tempo ufficializzato ...Gerardha scelto proprio questa vettura per rispondere alla moglie Shakira , che lo aveva accusato di aver scambiato una Ferrari con un Twingo, riferendosi al suo tradimento conChia ...

Piqué paparazzato con la nuova fidanzata dopo la fine della storia con Shakira Sky Tg24