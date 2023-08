Picchia la compagna mentre è ai domiciliari | 40enne spedito dietro le sbarre

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 8 agosto 2023) Marcianise. La Polizia di Stato di Caserta ha dato esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria C.V. , nei confronti di un soggetto, di anni 40, poiché ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti dellaconvivente, una giovane donna 24enne. In particolare, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Marcianise hanno eseguito la misura restrittiva, a conclusione dell’attività investigativa, che traeva origine dai fatti accaduti il 2 agosto u.s., allorquando l’indagato aggrediva e percuoteva laconvivente presso la loro abitazione, ove lo stesso era sottoposto agli arresti. La vittima, a seguito della violenza subita, riportava delle contusioni in più parti del corpo, sì da dover ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso del ...