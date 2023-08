Piattino a due euro | arriva la replica della titolare | I piatti in più erano 4

I titolari dell'attività in questione non sono rimasti in disparte e hanno replicato, rinfocolando il dibattito sugli extra 'insoliti' addebitati ai clienti da bar e ...Monza/Finale Ligure. Selvaggia Lucarell i pubblica lo scontrino di un ristorante finalese e se la prende con i titolari che hanno fatto pagare ad una famigliaeuro per unvuot o. Il web insorge e tra ironie e indignazioni parte una vera e propria "caccia" all'Osteria del Cavolo .La protesta degli utenti: 'Assurdo chiedereeuro in più per un' Gli utenti si sono adirati poiché nello scontrino era già compreso il prezzo del coperto, cioè 7,5 euro (2,5 euro a testa),...

Finalborgo, 2 euro in più per un piattino. La difesa dell’osteria: “E poi chi lava i piatti” Il Secolo XIX

Nel merito è entrato anche Assoutenti che ha deciso di evidenziare come l'estate 2023 sia considerata l'estate dei balzelli folli applicati da ristoranti e pubblici esercizi.La cuoca pensa di chiamare la blogger Lucarelli a rispondere in tribunale delle conseguenze della sua denuncia social ...