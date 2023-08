Piattino a 2 euro | la titolare dell' osteria | Ne ho portati 4 in più Il lavoro va remunerato

(Di martedì 8 agosto 2023) «Quando il cliente entra in un locale accetta il menù, che viene esposto fuori. Nel caso specifico i clienti avevano preso un primo e un secondo in tre. Di piatti supplementari ne hoben quattro, per questo ho fatto pagare due: voglio che i clienti sappiano che per noi quello è unin più ». Così Ida Germano, 76 anni,del Cavolo di Finale Ligure, si...

I titolari dell'attività in questione non sono rimasti in disparte e hanno replicato, rinfocolando il dibattito sugli extra 'insoliti' addebitati ai clienti da bar e ...Monza/Finale Ligure. Selvaggia Lucarell i pubblica lo scontrino di un ristorante finalese e se la prende con i titolari che hanno fatto pagare ad una famiglia dueper unvuot o. Il web insorge e tra ironie e indignazioni parte una vera e propria "caccia" all'Osteria del Cavolo .La protesta degli utenti: 'Assurdo chiedere duein più per un' Gli utenti si sono adirati poiché nello scontrino era già compreso il prezzo del coperto, cioè 7,5(2,5a testa),...

Due euro in più per un piattino vuoto: la spiegazione del ristorante dopo lo "scontrino shock" Today.it

Se dividere una pietanza è considerato un lavoro da far pagare, come accaduto con il toast a Gera Lario o le trofie di Finale ligure, bisognerebbe pagare adeguatamente anche il lavoro di cuochi e came ...I titolari dell'attività in questione non sono rimasti in disparte e hanno replicato, rinfocolando il dibattito sugli extra "insoliti" addebitati ai clienti da bar e ristoranti ...