Quotazioni delstabili in avvio di giornata: il Wti scambia a 81,99 dollari al barile in lieve aumento dello 0,06%. Ferma la quotazione del Brent a 85,34 dollari. . 8 agosto 2023Sul mercato valutario l' euro dollaro è poco mosso a 1,1, ilsi sgonfia (Brent - 1,16%, 85,... SpreadRestando in ambito milanese chiude in equilibrio il secondario italiano, con lo ......il fulmine a ciel sereno della decisione di Fitch di downgrade del rating (con outlook) ... Ilsi riporta in area 82$ (+2,6%) spinto dai tagli alla produzione globale mentre cadono in ...

Petrolio stabile in avvio, Wti a 81,99 dollari Agenzia ANSA

Quotazioni del petrolio stabili in avvio di giornata: il Wti scambia a 81,99 dollari al barile in lieve aumento dello 0,06%. Ferma la quotazione del Brent a 85,34 dollari. (ANSA). (ANSA) ...Il prezzo del petrolio greggio WTI potrebbe seriamente ritentare il ritorno ai massimi relativi di 83,2 dollari e poi fino agli 83,5 dollari. Il gas naturale invece si mantiene stabile.