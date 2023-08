Pesto siciliano all’acqua | è pronto in 5 minuti! Ha solo 70 kcal

Leggi su donnaup

(Di martedì 8 agosto 2023) . Super gustoso Se sei alla ricerca di un sapore nuovo utile per condire i tuoi piatti questa è la pagina giusta per te. Continuando a leggere puoi scoprire la ricetta delcon l’acqua ovvero un sugo leggero, anzi dietetico, senza cottura ma che si prepara direttamente in un frullatore. Per realizzare questo gustosissimo condimento ti serviranno10 minuti di tempo. Dopo la lavorazione degli ingredienti, che troverai qui sotto, otterrai un sugo perfetto per condire un piatto di pasta o da spalmare su una croccante fetta di pane. A fine pagina, per non perderti nemmeno il passaggio più piccolo, puoi trovare un video tutorial da guardare tutte le volte che vuoi. Portare a termine questa ricetta sarà facilissimo!: ingredienti e ...